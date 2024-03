Qu’est-ce que le Conseil départemental des Jeunes ?

Le Conseil départemental des Jeunes (CDJ) est composé de 42 collégiennes et collégiens représentant l’ensemble des territoires du département pour une période de deux ans. Imaginé comme un espace d’échanges et de travail collectif, au sein du CDJ, les jeunes peuvent faire entendre leur voix, porter leurs idées sur les politiques publiques qui les concernent et découvrir l’action et le fonctionnement des institutions. Les membres du CDJ seront ainsi amenés à imaginer et à réaliser des projets concrets pour le territoire.

Les membres du Conseil départemental des Jeunes seront également des ambassadeurs du Département et plus largement de l’action publique auprès de la jeunesse du Val d’Oise.