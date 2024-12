La MJC de Persan fête ses 60 ans !

En 2025, la Maison des Jeunes et de la Culture de la ville de Persan (95) fêtera ses 60 années d’existence !

Soixante ans d’histoire, , de rencontre, d’engagement, de joie, de fête, de partage et de projets tournés vers le territoire, avec et pour les habitants.

Afin de célébrer ces années et mettre à l’honneur cette maison, deux temps forts vont marquer l’année 2025 :

SAMEDI 18 JANVIER 2025 DES 10H00 : Cette journée marquera le lancement des festivités dans la MJC et aux abords avec une journée vibrante et festive : des ateliers, de la création collective, une mise en valeur des adhérents artistes et artisans, une exposition d’archives retraçant les 60 ans d’histoire, un jeu de rôle grandeur nature et de nombreuses autres surprises !

SAMEDI 5 JUILLET 2025 DES 12H00 : La MJC investira l’espace public avec une grande fête de village et des animations pour toute la famille au stade Colette Besson à persan. Programme prochainement disponible.

LA MJC de Persan est une association d’éducation populaire, lieu de vie et d’animation locale, elle met en oeuvre des évènements qui sont autant d’invitations à la rencontre, au partage et à la découverte.

Retrouvez toute l’actualité de la MJC de persan sur : https://www.mjcpersan.fr ainsi que sur les réseaux sociaux : @mjcpersan