Patrick Rotman de retour dans son ancien lycée à ENGHIEN-LES-BAINS

Jeudi 29 février , l’auteur, historien, scénariste et documentariste Patrick Rotman de retour dans son ancien établissement le lycée Gustave Monod à Enghien-les-Bains pour une rencontre avec près de 250 lycéens dans le cadre du dispositif d’éducation artistique et culturelle Un Artiste à l’Ecole (12ème édition).

PODCAST de la rencontre :

UN ARTISTE A L’ÉCOLE est un dispositif d’éducation artistique et culturelle unique en son genre dont l’ambition est de sensibiliser les jeunes aux métiers de la culture et des médias. Au cours de l’année scolaire 2023-2024, ce sont ainsi plus de 50 artistes (auteurs, interprètes, photographes, artistes graphiques, illustrateurs, etc.) qui se sont mobilisés pour retourner dans l’un des établissements dans lesquels ils ont été eux-mêmes élèves pour partager leur expérience, évoquer leur métier avec les élèves et répondre à leurs nombreuses questions lors d’un échange privilégié.

Totalement gratuit pour les établissements, le dispositif est pris en charge par les partenaires d’Un Artiste à l’Ecole (sociétés de gestion des droits des artistes, CNC, Région Ile-de-France, Centre français du droit de copie et Audiens notamment).

Vous pourrez retrouver les infos sur le site www.unartistealecole.fr