Finale des Étoiles Lycéennes 2025 : Une soirée de feu à Écouen !

Le samedi 24 mai 2025, la Grange à Dîmes à Écouen a vibré au rythme des talents émergents du Val d’Oise lors de la grande finale des Étoiles Lycéennes, un tremplin musical incontournable organisé pour la 9e année consécutive. En partenariat avec Combo95, Aquiletour95, le festival Le Parc aux Étoiles et Première Seine de Rock en Seine, cette soirée a une nouvelle fois mis en lumière l’énergie et la créativité de la scène lycéenne locale.

Trois finalistes, trois univers, une même passion

Sur scène, trois groupes finalistes ont livré des prestations mémorables, chacun avec son identité propre :

Drown , avec un son brut et envoûtant, a électrisé l’audience dès les premières notes.

High on Tell , entre rock progressif et envolées mélodiques, a su capter les émotions du public.

He’s Not, enfin, a littéralement mis le feu à la scène, enchaînant puissance vocale, présence scénique et compositions marquantes.

Une délibération intense… et un vainqueur !

Après des performances saluées par un public en ébullition, le jury a eu la lourde tâche de départager ces trois pépites musicales. C’est finalement le groupe He’s Not qui s’est vu sacré grand vainqueur de cette édition 2025.

Grâce à cette victoire, He’s Not rejoindra la programmation prestigieuse de Rock en Seine via Première Seine, et montera également sur la Petite Seine du festival Le Parc aux Étoiles à Nesles-la-Vallée en 2026. Une belle récompense pour ce groupe prometteur, qui s’annonce déjà comme un nom à suivre de près.(Re)Vivez les interviews des finalistes en podcast ci dessous :

Pour prolonger l’expérience, nous vous invitons à réécouter les interviews exclusives des trois groupes finalistes — Drown, High on Tell et He’s Not — disponibles dès maintenant en podcast. Découvrez les coulisses de cette soirée intense, leurs inspirations, leurs ambitions, et bien sûr, leur passion commune pour la musique.

Rendez-vous l’année prochaine pour la 10e édition du tremplin des Étoiles Lycéennes…