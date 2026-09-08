Toute l’année avec notre cinéma partenaire…

De nombreuses AVP… au cinéma le Conti à l’Isle ADAM

Le Cinéma Le Conti à L’Isle-Adam existe depuis 1919. place du Patis

95290 L’Isle Adam

Toutes les infos sur https://www.cinemaleconti.com/

DUCOBU ET LE FANTÔME DE SAINT-POTACHE en avant-première le dimanche 27 septembre à 11h00

L’île des souvenirs en avant-première le dimanche 30 août à 11h00

Little Films Festival

Du : dimanche 28 juin 2026 à 11H00 Au dimanche 16 août 2026 à 12H00

Laissez vous emporter dans un tourbillon d’aventures et rêvez tout au long de l’été avec la septième édition du Little Films Festival.

Au programme, 4 films d’animation pour les enfants dès 3 ans.

Avant-première Le Monde à l’envers – Dimanche 28 juin à 11h00

Un petit air de famille – Mercredi 15 juillet à 16h00 et Dimanche 19 juillet à 11h00

Les Nouvelles aventures de Gros-pois et Petit-point – Mercredi 29 juillet à 16h00 et Dimanche 2 août à 11h00

Rita et Crocodile – Mercredi 12 août à 16h00 et Dimanche 16 août à 11h00

De la Comédie Française en avant-première le lundi 13 juillet à 21h00

SÉANCE SPÉCIALE

Hommage – Marjane Satrapi

samedi 20 juin 2026 à 16:30 PERSEPOLIS en version restaurée.

La Vénus électrique en avant-première le mardi 12 mai à 21h00

Juste une illusion en avant-première le vendredi 10 avril à 21h30

Ceux qui comptent en avant-première le mardi 24 mars à 21h00

Walter Lapin en avant-première le dimanche 22 mars à 11h00

Ce mois-ci nous vous proposons le programme LA GRANDE RÊVASION, pour éveiller l’imaginaire.

Rendez-vous :

Mercredi 11 mars à 16h00

Dimanche 15 mars à 11h00

Film à partir de 4 ans.

Chers parents en avant-première le dimanche 22 février à 16h00

LE RÊVE AMÉRICAIN en avant-première le dimanche 15 février à 18h30

« Hurlevent » en avant-première le mardi 10 février à 21h00

Avec Margot Robbie, Jacob Elordi…

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