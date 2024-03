23K c’est Quoi ?

Un nouveau concept de tiers-lieu ouvre à Soisy-sous-Montmorency ! Sous le nom de 23k, l’ancien espace emploi devient un lieu de vie, d’échanges, de création dans lequel se côtoient des demandeurs d’emploi, des étudiants, des salariés, des porteurs de projet…

Ecouragé par la Région Ile de France dans le cadre de l’aide à la création de tiers lieux, le 23k, l’Espace Emploi et Entreprise de Plaine Vallée accueille des services collectifs et personnalisés (open space, accès haut débit, accompagnement et coaching … ), des ateliers variés et un programme d’animations renouvelé chaque mois, une vision commune avec 14k, la Pépinière d’entreprises de Plaine Vallée pour faciliter les passerelles entre les demandeurs d’emploi et les porteurs de projet..

Accompagner vers l’emploi, encourager la créativité au travail, accueillir les talents économiques, favoriser les échanges, partager les expériences, telle est l’ambition de 23K

Rencontre avec Angélique, directrice du lieu