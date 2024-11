ENSEMBLE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

Face au fléau des féminicides, la Ville de Montigny-lès-Cormeilles reste on ne peut plus engagée et organise un week-end d’actions les 29 et 30 novembre prochains, avec le soutien indéfectible de la comédienne Amélie Étasse, marraine de l’événement. Objectifs : éveiller les consciences, libérer la parole et apporter des solutions aux femmes victimes et à leurs proches.

Vendredi 29 novembre à 19h : une marche citoyenne et un concert gratuit

Une marche sera organisée dans les rues de la ville. Départ à 19h de la place Lucy (face à l’école Yves-Coppens), puis passage par le parvis Picasso, jusqu’à l’espace Léonard-de-Vinci, rue Auguste-Renoir. Sensible à cette cause, Amélie Étasse, actrice de la série télévisée Scènes de ménage, diffusée sur M6, a accepté cette année encore d’être la marraine de l’événement. La mobilisation s’achèvera par un dépôt de roses en mémoire des femmes victimes de violences, suivi d’un concert gratuit de la chanteuse Claire Roignant, dont la chanson « Coup de foudre » aborde la thématique des violences faites aux femmes. Un « village féminin » sera également accessible sur place, avec l’essentiel des dispositifs d’aide aux victimes accessibles dans le Val d’Oise.

Des violentomètres, outils d’auto-évaluation de sa relation mis en place par le Centre Hubertine Auclert à la demande du Conseil Régional d’Île-de-France, seront par ailleurs distribués en novembre à Montigny et disponibles à la mairie Picasso.

CREDIT : VILLE DE MONTIGNY-LES-CORMEILLES

