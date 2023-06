Les abonnés Navigo dédommagés

Après les nombreuses grèves dues à la réforme des retraites survenues ces derniers mois, les usagers du Rer et du transilien auront le droit à un dédommagement entre 10€ et 91€.

Les lignes concernées par ce remboursement sont les rer C, D et E et les transiliens H, J, K, L, N, P et R. Pours les voyageurs de la ligne J, le remboursement peuvent s’élever jusqu’à 24 € et jusqu’a 34€ pour les voyageurs de la ligne H.

Pour avoir accès au dédommagement, il faut que le voyageur soit abonné à l’un des forfaits éligibles durant une période d’un mois entre janvier et avril 2023 et ait emprunté les axes concernés par la campagne de remboursement.

Ces remboursements ont lieu lorsque l’offre de transport est inférieure à 33%. Un rembour sement minimum de 10€ sera effectué pour les usagers ayant été impacté entre 1 jour et 3 jours. Pour ceux ayant été impacté durant plus de 4 jours, 10€ de pénibilité leur seront remboursés, ainsi que 2,50€ par jour de trafic perturbé.

La campagne de remboursement sera ouverte en juillet. Une plateforme lui sera spécialement dédiée. Selon la SNCF, ce sont plus de 2 millions de voyageurs qui sont concernés.

COTTAIS Raphaelle