Banquet et Guinguette dans le Val-d’Oise

Les beaux jours ont commencé et quoi de mieux qu’une guinguette pour en profiter, la Guinguette de Pontoise (Val-d’Oise) se tient jusqu’au 3 septembre sur les quais de l’Oise, alors qu’un banquet des commerçants a lieu en juin, place du Grand-Martroy.

Ouverte depuis le 18 mai, la guinguette de Pontoise (Val d’Oise) se déroule en bord de l’Oise. Les festivités ont lieu les jeudis et vendredis de 18h à 23h, les samedis de 15h à 23h et les dimanches de 15h à 20h.

L’animation hebdomadaire propose différentes thématiques pour ses soirées, de quoi satisfaire le plus grand nombre de visiteurs. Au menu : atmosphère chill et détente le jeudi en guise d’entrée, blind test le vendredi comme plat de résistance et en dessert, un samedi musical.

Enfin, quoi de mieux pour terminer la semaine qu’un dimanche avec des sonorités latines, ou artistes et Dj sont aux commandes pour assurer le show. Un nouveau week-end s’annonce avec la participation de la Dj Sophie Coste, pour un after work jeudi 1er juin.

À noter qu’un apéro sera offert aux voisins de la Guinguette, vendredi 2 juin, entre 18h et 20h, suivi d’une soirée sous les couleurs des Antilles, le dimanche 4 juin 2023.

Autre événement le jeudi, à Pontoise, et c’est aussi un banquet en plein air, de 18h à 21h, place du Grand Martroy. À l’initiative des commerçants et dans le cadre des Estivales, organisées par la Ville.

Vous y retrouverez une ambiance familiale, musique, viande grillée et autres mets issus du secteur, le tout avec terrasse et soleil garanti.

A.S