Le Trèfle, l’espace culturel de la création artistique dans le Val d’Oise !

Inauguration réussie ce matin, en présence de nombreux habitants, partenaires et personnalités venus célébrer l'ouverture de cet espace pluridisciplinaire pour tous : « 𝗟𝗲 𝗧𝗿𝗲𝗳𝗹𝗲 »

Un projet initié en 1998 qui voit enfin le jour en 2025 : un centre culturel audacieux de 5 850 m² à l'architecture remarquable et l'ambition clairement affirmée 26 M€ investis (dont 36 % de subventions État / Région / Département) pour faire émerger un écrin de culture au cœur de la ville Une agora contemporaine ouverte sur la ville, symbole de liberté, de transmission et de dialogue Merci aux financeurs, aux équipes municipales, aux artistes et à tous ceux qui ont rendu le souhaitable possible ! 𝗦𝗔𝗜𝗦𝗢𝗡 𝟮𝟬𝟮𝟱/𝟮𝟬𝟮𝟲 – 40 spectacles à venir dont l' Orchestre en résidence et une programmation exigeante mais ouverte à tous : Favoriser l'émancipation Créer du lien Accueillir de nouveaux publics Faire rayonner la culture au-delà du périphérique.

Dans l'esprit de Marcel Landowski artisan d'une politique culturelle accessible à tous, le Trèfle incarne cette "démocratie du beau", essentielle pour renforcer le vivre-ensemble. Comme l'a rappelé Monsieur le Préfet: « Bienvenue dans un département comme le nôtre, où la culture est un puissant levier d'attractivité. »

« 𝗟𝗮 𝗰𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗲, 𝗰'𝗲𝘀𝘁 𝗰𝗲 𝗾𝘂𝗶 𝗱𝗲𝗺𝗲𝘂𝗿𝗲 𝗱𝗮𝗻𝘀 𝗹'𝗵𝗼𝗺𝗺𝗲 𝗹𝗼𝗿𝘀𝗾𝘂'𝗶𝗹 𝗮 𝘁𝗼𝘂𝘁 𝗼𝘂𝗯𝗹𝗶é ».

Longue vie au Trèfle. Un lieu beau, enraciné, vivant, fidèle à l'esprit de transmission, de rencontre et d'audace

OUVERTURE AU GRAND PUBLIC :

Le 2 juin 2025, la ville de Soisy-sous-Montmorency ouvrira au grand public Le Trèfle, un espace culturel ambitieux destiné à devenir un pôle de référence pour la création artistique dans le Val-d’Oise. Ce projet d’envergure, financé à hauteur de 3,4 millions d’euros par le Département, a été inauguré en mai en présence de Marie-Christine Cavecchi, Présidente du Département, et de Luc Strehaiano, Vice-président délégué du Département et maire de la commune.

Un équipement culturel complet et tourné vers l’avenir, implanté sur 18 200 m², Le Trèfle regroupe une grande diversité d’équipements : un auditorium de 300 places, une médiathèque, une école de musique et de danse, une salle polyvalente, des espaces destinés aux associations et une salle de spectacles professionnels de 600 places.

Parmi les premiers partenaires du Trèfle, on retrouve l’Orchestre symphonique international Divertimento, qui y installera sa résidence. Des concerts et actions culturelles rythmeront ainsi la vie du lieu, dans une optique d’ouverture à tous les publics.

Autour du bâtiment, la RD928 a été réaménagée pour faciliter l’accès : nouvelle voirie, pistes cyclables, trottoirs élargis, stationnements et passage piéton tout à été pensé pour accompagner la fréquentation du site.

Avec Le Trèfle, Soisy-sous-Montmorency s’équipe d’un lieu culturel moderne, inclusif et tourné vers l’avenir, au service de tous les publics, des plus jeunes aux plus initiés.

Informations pratiques :

Adresse : Le Trèfle – 95230 Soisy-sous-Montmorency

Ouverture au public : 2 juin 2025

Article rédigé par : Elisa Desousa