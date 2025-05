Tournois Sport E-Sport avec Juliette Ferro

Du 24 au 25 mai, le complexe Athlética d’Eaubonne accueille la cinquième édition du 95 Kings of Fields, un événement mêlant sport et esport, organisé par ArmaTeam et soutenu par le Département du Val-d’Oise. Tournois de jeux vidéo (League of Legends, Super Smash Bros Ultimate, Mario Kart…), animations sportives, cashprizes et ambiance conviviale font de ce rendez-vous un moment fort pour les amateurs comme pour les compétiteurs.

Parmi les têtes d’affiche de cette édition 2025, Juliette Ferro, joueuse passionnée de Super Smash Bros Ultimate, aujourd’hui ambassadrice pour la structure Exalty. Elle a partagé avec nous son parcours inspirant, marqué par une implication très tôt dans le jeu vidéo, initiée par son entourage familial. Très investie, elle a consacré plusieurs heures quotidiennes à sa pratique, n’interrompant son entraînement que brièvement pour ses études.

Cette implication l’a naturellement amenée vers la scène compétitive, en France mais aussi à l’international. Juliette a su s’imposer dès ses débuts, ce qui lui a permis d’éviter certains obstacles auxquels de nombreuses joueuses sont encore confrontées dans un milieu dominé par des dynamiques masculines parfois excluantes.

Elle insiste sur le rôle fondamental de l’éducation et de la représentation pour encourager les jeunes filles à s’intéresser au jeu vidéo. Selon elle, le regard porté sur cette pratique, souvent perçue à tort comme abrutissante, reste un frein alors qu’elle peut transmettre des valeurs fortes telles que le respect, la coopération ou encore la gestion des émotions.

Engagée, bienveillante et déterminée, Juliette Ferro incarne une nouvelle génération de joueuses qui font bouger les lignes dans l’univers compétitif. Sa participation à la 95 Kings of Fields s’annonce comme l’un des temps forts de l’événement.

Pour en savoir plus sur son parcours, nous vous invitons à l’écouter dans ce podcast ci-dessous.