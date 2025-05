Reportage : Boxing club d’Enghien Cours Parents/enfant

🥊 Retour sur un moment de partage, le cours parents/enfants organisé par le Boxing Club d’Enghien-les-Bains !

À l’occasion du dernier cours avant les vacances scolaires, le Boxing Club d’Enghien-les-Bains a organisé un cours spécial parents/enfants, placé sous le signe de la convivialité, du sport et du partage.

Un événement rythmé par la bonne humeur, où petits et grands se sont retrouvés sur le ring , pour une séance ludique et dynamique, alliant exercices, rires et complicité. Un beau moment de cohésion familiale, mais aussi de renforcement des liens entre les membres du club, autour de valeurs chères à la boxe : respect, entraide, dépassement de soi.

🎙️ Revivez ce moment fort en émotion grâce au reportage radio, réalisé au cœur de l’événement :

👉 Écouter le reportage :

Vous y entendrez les témoignages de jeunes boxeurs, de leurs parents, et des encadrants du club, tous ravis de cette initiative qui marie sport et lien social.

💬 “C’était une super expérience, on a bien transpiré, mais surtout bien rigolé avec nos enfants !”

💬 “Ça donne envie de revenir avec nos enfants !”

Un grand bravo au club pour cette belle initiative, et rendez-vous à la rentrée pour de nouveaux défis sportifs !

Vous pouvez suivre toute l’actualité du club sur les réseaux sociaux : Instagram BOXING CLUB ENGHIEN

Retrouvez toutes les informations sur le site internet –> boxingclubenghien.fr

« Mets tes gants ! »