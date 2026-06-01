L’école d’Ormesson 2 d’Enghien-les-Bains sur le podium

Finale championnat interscolaire Perplexus c’était ce week-end à Paris, Porte de Charenton.

Cette compétition nationale mobilise près de 260 établissements à travers le pays.

Rencontre quelques heures avant le début du championnat avec Antoine, Gaël, Tom et Samuel de l’école d’Ormesson 2 d’Enghien-les-Bains

Bravo à cette belle équipe de champions

Voici les résultats de L’école d’Ormesson 2 d’Enghien-les-Bains :

Dans la catégorie par équipe la 2 ème place pour Antoine, Gaël et Samuel

Dans la catégorie individuelle la 3 ème place pour Tom