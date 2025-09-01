Concert le 21 septembre à la Cathédrale Saint-Maclou Pontoise

L’été touche à sa fin et est remplacé par la douceur de l’automne. La reprise d’activité est là et le début de la nouvelle saison musicale de notre association s’ouvre avec les traditionnelles Journées Européennes du Patrimoine.

Vous aurez le plaisir de retrouver Philippe BARDON, titulaire de l’orgue de la cathédrale et concertiste international, qui vous surprendra par son choix très éclectique des différentes œuvres qu’il interprètera.

Le concert est simultanément retransmis sur grand écran afin de faire bénéficier le public du jeu de l’organiste.

Pour l’anniversaire des 300 ans de l’orgue, l’association a édité un livret sur l’Histoire(s) du Grand Orgue de la cathédrale Saint Maclou de Pontoise, et des organistes qui se sont succédé à cette tribune. Ce livret proposé lors des concerts, est en vente à l’Office de Tourisme de Pontoise, à la librairie La Procure à Pontoise, ainsi qu’à l’abbaye de Royaumont, au prix de base de 5 €. Ainsi, il contribue à la sauvegarde ce patrimoine pontoisien inestimable et entre autres au soutien du projet de restauration du Grand-Orgue. Par ailleurs, ne manquez pas de nous suivre sur les chaînes YouTube : Orgues Pontoise

DATES A RETENIR

PROCHAINS CONCERTS

Dimanche 16 novembre 2025 à 17 h

Dimanche 14 décembre 2025 à 17 h Concert de Noël

Dimanche 18 janvier 2026 à 17 h

Dimanche 15 février 2026 à 17 h

Dimanche 15 mars 2026 à 17 h

C’est tous ensemble que nous réussirons à redonner une nouvelle jeunesse à ce magnifique instrument, pour la plus grande joie de toutes les générations !

(Le bulletin d’adhésion est disponible sur le site de l’association www.orguespontoise.fr)