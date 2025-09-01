Soirée Disco Solidaire avec Amour d’Enfants – Samedi 11 octobre à Margency !

Préparez vos paillettes, vos pantalons pat’ d’eph et vos plus beaux pas de danse !

L’association Amour d’Enfants vous invite à une grande soirée disco le samedi 11 octobre à 20h à l’Espace Gilbert Bécaud (1 avenue du 18 juin, Margency).

Un évènement festif et solidaire

Au programme : une ambiance survoltée, des rythmes endiablés et une piste de danse prête à accueillir toutes les générations. Mais surtout, une belle cause à soutenir : l’intégralité des fonds récoltés servira à financer des évènements et activités pour des enfants en situation de handicap.

Parce que chaque sourire compte

Rejoindre cette soirée, c’est bien plus qu’une sortie conviviale entre amis ou en famille. C’est un geste de solidarité qui contribue à offrir des instants de joie et de partage à des enfants qui en ont besoin. Ensemble, faisons briller leurs sourires !

Pour l’occasion, IDFM Radio s’associe à l’évènement qui se déroulera :

Date : Samedi 11 octobre 2025

Heure : 20h

Lieu : Espace Gilbert Bécaud – 1 avenue du 18 juin, Margency

Réservez vite vos places !

Ne manquez pas cette soirée haute en couleurs et en émotions. Venez danser, rire et partager un moment inoubliable au profit d’une cause qui nous tient tous à cœur.

👉 Plus d’informations sur : www.amourdenfants.fr

06.61.21.36.73 ou 06.30.42.65.37