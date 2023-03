Rencontre avec Firouzeh Ephrème dimanche 12 mars à 21h00

PORTRAIT : FIROUZEH EPHRÈME

Invitée de l’émission Rencontres Francophones du dimanche 12 mars 2023, Firouzeh Ephrème, est née en Iran, pays des grands poètes mystiques et philosophes. Elle cite volontiers des textes des XII° et XIII° siècles (Molana, Saadi…). Elle dit que « la poésie, toujours, fait partie du quotidien ».

Venue étudier en France… elle y a rencontré celui avec qui elle a bâti ici sa vie, élevé ses enfants en leur transmettant la chance d’avoir une double culture.

Elle écrit en persan et en français : des poèmes qui ont parfois des airs de contes, des contes emprunts de poésie. Elle chante aussi, en chorale. Bref, Firouzeh est une artiste multiple.

Pendant cette heure de « rencontre francophone », elle nous a fait part, avec des poèmes et extraits de conte, de ses analyses ou réflexions profondes et empruntes de sagesse… de l’avis de l’animatrice, Hélène Buscail, qui vous propose de partager ces moments intenses.

Rendez-vous dimanche 12 mars à 21h00 sur le 98.0FM ou www.idfm98.fr ou sur l’application IDFM RADIO pour Android.

Hélène Buscail