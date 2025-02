Nicolas Martin artiste valdoisien

#RENCONTRE IDFM RADIO ✨

Émission : Rendez vous compte !

Quand ? Jeudi 30 janvier des 18h00

Puis en #podcast sur idfm98.fr

Une émission animée par Didier Delattre

✨ Nicolas Martin : L’Art du Voyage et du Temps ✨

Nicolas Martin, peintre talentueux #valdoisien, nous invite à explorer deux mondes fascinants à travers ses œuvres.

D’un côté, ses toiles impressionnistes nous plongent dans les paysages saisissants du département, des scènes vibrantes d’émotion, réminiscences de la touche de Van Gogh, Monet et Pissaro. Ces paysages capturent la lumière et la beauté de notre quotidien, ancrés dans le passé mais toujours si présents.

De l’autre, il nous entraîne dans un univers où l’humain et le mythe se rencontrent : Suzanne, Agathe, Roméo et Juliette… Ces personnages, réels ou mythologiques, viennent nous parler d’histoires intemporelles, résonnant avec nos propres vies et nos rêves.

Récemment, il a partagé ses créations lors d’une exposition au Château Conti de @villelisleadam , accompagné par la magnifique performance de la pianiste Alissa ZOUBRITSKI, créant un véritable pont entre la peinture et la musique.

Né à Paris en 1983, Nicolas Martin vit et travaille aujourd’hui dans le Val-d’Oise, où il continue de nourrir son atelier de nouvelles inspirations. 🎨✨

Découvrez son univers et ses créations sur son site : https://search.app/azQn5gfBQmiJXMTBA.

Laissez-vous transporter par ses toiles.

#NicolasMartin #PeintureImpressionniste #ArtDuVoyage #ValdOise #Exposition #PeintureEtMusique #Impressionnisme #ArtContemporain #ChâteauConti #AlissaZoubritski