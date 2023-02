Tahoura Tabatabaï-Vergnet Nous présente, Dimanche 12 février à 21h00 dans cette émission de l’Onde Poétique ( Rencontres Francophones ): LES IRANIENNES, DES FEMMES DEBOUT !!

Tahoura est née en Iran, dans une famille de juristes et d’intellectuels. Juste avant la révolution de 1979, elle quitte son pays, avec sa famille. Elle apprend le français à 11 ans, puis elle étudie le droit. Des années plus tard, après la naissance de ses trois enfants, elle lance une société de décoration d’intérieur. Et ce n’est que 40 ans après son exil, qu’elle renoue avec ses premières amours : la poésie ! Elle qui récitait ses premiers poèmes à trois ans dans la langue de Khayam, désormais se livre dans la langue de Voltaire. Ainsi comme elle dit : « Je fais des poèmes dans les deux langues, pour les unir pour le meilleur et uniquement le meilleur. »

Ce soir, elle évoque 4 poétesses emblématiques des siècles passés, en lisant dans les deux langues, les textes de :

– 1_Tahireh née 1817

– 2_ Parvine Étésami née en 1917

– 3_ Foroug Farokhzad née en 1934

– 4_ Simine Behbahani née 1927

Et bien sûr, comme Tahoura est leur digne héritière, vous entendrez quelques-uns de ses propres poèmes, dits par elle ou lus par une journaliste, partisane convaincue, Véronique Gastin.

Textes à retrouver dans ce recueil : Ma peau aime de Tahoura Tabatabaï Vergnet

(Editions La route de la soie)

Des musiques ponctueront l’échange mais comme une heure c’est court, en voici d’autres qui auraient mérité de figurer dans cette émission…

Ariana Vafadari Anahita https://youtu.be/eG5S3unHyls

Shervin Hajipour gagnant Grammy Awards avec Baraye https://youtu.be/0th9_v-BbUI

Allez ! Venez vous régaler de cette belle langue perse et écouter battre le cœur de ces femmes iraniennes -, les poétesses et les autres -, qui martèle encore et encore le même mot, à travers les siècles, dans des livres ou dans la rue : LI-BER-TE

Et pour les curieuses/curieux, les sites de Tahoura : Sa poésie: mapeauaimetahoura.com Son site de décoratrice d’intérieur: www.taravergnet.com