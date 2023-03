Haylen sur IDFM

Replay de l’émission Dimanche 5 mars 2022 à 19h00 :

Sortie du 1er album « Blue Wine »de Haylen,

le 17 février 2023 (1er single « Secret Rhythm » le 20 janvier 2023).

@haylenofficial est une artiste indépendante, à la féminité assumée mais surtout une artiste multi-facettes.

Tour à tour égérie live de Jack Daniel’s, 1er rôle féminin dans l’opéra rock « le Rouge et le Noir », membre de la troupe du Jean-Paul Gautier « Fashion Freak Show » ou encore meneuse de revue au Crazy Horse, elle s’avère être également une guitariste talentueuse et une chanteuse à la voix profonde et envoûtante.

Elle vient d’ailleurs d’achever une tournée de 16 Zénith en 1ère partie de « The Dire Straits Experience ».

Inspirée par la musique, le glamour et les icônes des 50’s-60’s (Etta James, Aretha Franklin, Elvis Presley,…)

, Haylen sort un 1er EP « Out Of Line » en 2018. EP qui l’amène à se produire sur de nombreuses scènes (dont l’American Tours Festival et le Paris Vintage Festival) et à partager ensuite celle-ci avec des artistes de renommée internationale tels que Nico Duportal, Aisha Khan ou encore Sugar Ray Ford