Rallye Citoyen sur le Fort de Cormeille-en-Parisis #6

Le mercredi 24 avril 2024, s’est déroulée la 6ème édition du Rallye Citoyen sur le Fort de Cormeille-en-Parisis. L’événement a rassemblé des jeunes collégiens et des jeunes Sapeurs-Pompiers Volontaires du val d’Oise. Les activités proposées leur ont permis de développer des valeurs comme l’esprit d’équipe et l’engagement.

Le Fort de Cormeille-en-Parisis a reçu une 6ème fois le Rally Citoyen, le mercredi 24 avril 2024. Cet événement consiste à former des équipes de jeu constituées de collégiens et de jeunes Sapeurs-Pompiers. Le but est de gagner le plus de points sur les ateliers proposés, comme la sécurité routière et la gendarmerie scientifique. La grille de notation se base sur leur compartiment civique, leur tenue, leur participation et succès aux épreuves de l’atelier. L’équipe qui gagne le plus de points reçoit un trophée.

L’engagement des valeurs

C’est en tout 88 collégiens et des jeunes Sapeurs-Pompiers du val d’Oise qui ont participés à ces 12 ateliers. Pour réaliser ces ateliers, ils ont dû impliquer plusieurs valeurs comme le goût de l’effort, de l’engagement et du travail en équipe. L’atelier de la gendarmerie scientifique commençait par une présentation orale du métier de la police scientifique et finissait par une réalisation d’une activité pratique. Les collégiens étaient initiés aux enquêtes d’une scène de crime.

Le palmarès des gagnants

C’est l’équipe des Jeunes Sapeurs-Pompiers qui a gagné l’édition 2024 du Rallye Citoyen. Ils ont su mettre à profit leur valeur et leur engagement. Le palmarès d’or se retrouve entre leurs mains. La prochaine édition se fera l’année prochaine en 2025.

Article rédigé par : Laura Labonne

Crédits photos : CDVO Jean-Yves Lacôte