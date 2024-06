Le Livrodrome débarque à Ermont pour l’étape 1

Programme – Ermont

11 juin 2024

Le 11 juin, le Livrodrome fait étape dans le Parc Beaulieu, à Ermont, pour l’étape d’ouverture de son Tour de France 2024 !

1 journée et 21 attractions littéraires, interactives, insolites et inédites pour stimuler, nourrir et (re)donner le goût des mots, de la lecture et de l’écriture aux adolescents, qui pourront, en outre, repartir du Livrodrome avec des livres à lire cet été, grâce notamment aux centaines de Chèque Lire qui seront offerts ce jour-là.

Une étape aux couleurs des JO et des Etats-Unis, pour faire découvrir la richesse de la littérature YA américaine et découvrir pourquoi sport et littérature se mêlent beaucoup plus facilement qu’on ne le croit… quelques jours avant l’arrivée des athlètes américains, quelques semaines avant l’ouverture des Jeux Olympiques !

Au programme, de 9h à 18h :

1. La Machine à écrire

Victor Dixen, Clémentine Beauvais, Douglas Kennedy et Charlotte Erlih s’y relaieront tout au long de la journée pour proposer des ateliers d’écriture ludiques et originaux.

2. La Fabrique à bulles

4 illustrateurs et/ou scénaristes – Romuald Giulivo, Catherine Mory, Pierre Fouillet et Nicolas

Pitz – offriront des ateliers permettant de découvrir les techniques et les processus de création

spécifiques à la bande-dessinée.

3. La Manufacture

Y sont associés 4 professionnels, auteurs et artisans du livre – Bytiddraw, Clémentine Beauvais,

l’Association Les Amis des arts et Tom Lévêque – pour des ateliers découverte des métiers du

livre, des plus rares aux plus récents.

4. La Radio

Une journée dédiée à la littérature et à la jeunesse, construite avec IDFM RADIO et animée par les ados du club de lecture du Collège Saint Exupéry et du Collège Jules Ferry, au cours de laquelle ils intervieweront les auteurs et illustrateurs invités, débattront des livres qu’ils aiment (ou pas) et vous proposeront des blind test et autres jeux pour gagner des chèques-lire.

5. La Cabine d’ordonnances littéraires

Bénéficier d’une consultation littéraire inédite avec un auteur, un libraire, un bibliothécaire, pour se faire prescrire le livre ou l’album qui est fait pour soi, c’est ce que propose la Cabine d’ordonnances littéraires.

6. Le Salon numérique

Dans le Salon numérique, le public peut lire ou regarder des ouvrages en 3D pour découvrir les expérimentations les plus innovantes en matière de lecture.

7. Tattoo Manga

D’abord, un jeu de questions-réponses, prenant la forme d’un quiz, pour découvrir quel personnage de manga vous êtes. En fonction des réponses, le tatouage éphémère correspondant sera réalisé.

8. Le Livre sonore

Cette installation propose au public de s’asseoir dans un livre géant et de bénéficier d’une expérience de lecture immersive, au casque, autour des romans des auteurs invités, à partir des créations sonores faites spécifiquement par Jérôme Hoffmann pour chaque texte des auteurs invités.

9. La Grande Roue

En tournant cette grande roue, les participants s’en remettent au destin pour découvrir et expérimenter des jeux d’écriture, imaginés et conçus par le génial Julien Soulié, tous plus ludiques les uns que les autres !

10. Les Jeux du livre : Tir à l’arc littéraire

En préambule aux JO, le Livrodrome organise les premiers Jeux olympiques littéraires del’histoire ! À Ermont, c’est grâce à votre agilité au tir à l’arc que vous pourrez exercer vos talents d’écrivain et remporter de nombreux cadeaux !

11. Le Bookclub

Cette bibliothèque géante invite le public à venir découvrir les coups de cœur littéraires de 50 adolescents et adolescentes de toute la France, en espérant qu’à votre tour vous aurez envie de les lire.

12. Le Scrabulle

Nouveauté 2024, construite avec l’association On a Marché sur la Bulle à Amiens et conçue par Etienne Lecroart, dans le cadre de sa résidence à la Cité internationale de la langue française, cette attraction fusionne la langue française avec l’art de la bande dessinée ! Les adolescents sont invités à composer une histoire, en partant des 7 cases qu’ils piochent à chaque tour. Armés de ces cases, ils s’affrontent alors en créant des strips BD de 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 cases, jouant avec le français et ses expressions, sur un plateau de jeu monumental. Drôles, décalées, subversives, ces histoires sont aussi un moyen de nous plonger dans la grande histoire de la langue française et de la francophonie.

13. Le Caviardage express

Imaginé par Fabienne Yvert à partir des expériences de Lucien Suel, ce jeu littéraire consiste, à partir d’un texte existant, à isoler les mots d’un texte pour lui donner un nouveau sens : le vôtre ! Dessins, hachures, sélections, tous les moyens sont bons pour déconstruire et réécrire les pages proposées.

14. Le Forum

Le Forum réunit un auteur invité et un groupe de jeunes ayant travaillé sur ses textes. L’occasion d’une discussion à bâtons rompus entre un artiste et ses lecteurs.

15. La Bibliothèque suspendue

Un espace animé par les médiathécaires d’Ermont, où l’on peut lire des livres suspendus choisis parmi leurs coups de cœur.

16. La Librairie

L’espace librairie, tenu par les librairies Lecut et Crocolivre, proposera une sélection de livres autour de la littérature YA américaine, des invités, des attractions proposées et en lien avec la thématique de Partir en livre – Sport et jeux. Les adolescents pourront se les procurer notamment grâce aux chèques-lire gagnés dans les différentes attractions du Livrodrome ou avec leur Pass Culture.

Parallèlement, et à l’image du Tour de France, l’étape d’Ermont offrira plusieurs attractions

spécifiques :

17. Le Grand Quiz par le service JOP

À un peu plus d’un mois des Jeux Olympiques les participants au Grand Quiz d’Ermont auront la chance de découvrir des nouvelles inédites sur le sport, avant de s’affronter en équipe pour un grand quiz en 10 questions et en équipe qui permettra de tester leurs connaissances littéraires et sportives et, pourquoi pas, de remporter des chèques-lire !

18. L’Institut de beautés littéraires par le Cie Home Théâtre

Choisissez un « soin littéraire » et laissez-vous faire… L’institut de beautés littéraires et ses comédiens-esthéticiens vous accueillent individuellement dans une « cabine de soin » pour vous lire à l’oreille, rien que pour vous, un extrait de roman ébouriffant, un petit texte soyeux et ondulé… grâce auquel vous pourrez découvrir quelques-unes des plus belles pages de la littérature américaine adolescente.

19. Les Livres Géants avec l’association Niu Art

Explorez, en une journée, l’histoire des États-Unis à travers une fresque participative inspirée de quelques-uns des comics les plus emblématiques de la BD américaine. Sur des toiles géantes, laissez libre cours à votre imagination et votre créativité pour tenter de représenter 4 moments culturels, sociaux, politiques de l’histoire de ce pays continent…

20. Le Grand jeu du service JOP

Un grand jeu sur un ring de boxe, transformé pour l’occasion en ring d’écriture et de dessin où il faudra rivaliser d’agilité et d’imagination pour remporter les battles littéraires proposées par le service JOP de la ville d’Ermont.

21. Le cabinet de voyance de Macha Matalaev

Dans sa roulotte, Macha, une voyante érudite, proposera à celles et ceux qui oseront passer sa porte d’obtenir, enfin, les réponses aux grandes questions qu’ils se posent ! Comment ? En faisant appel à la littérature, puisque tout est dans les livres ! Et pour clôturer cette journée exceptionnelle, à 18h30, dans l’auditorium de la médiathèque

André Malraux d’Ermont, Douglas Kennedy et ses invités offriront une rencontre ouverte au grand public pour se plonger dans la littérature américaine d’hier à aujourd’hui.

Informations pratiques

11 juin de 9h à 18h au Parc Beaulieu, Ermont

(En cas de pluie, rendez-vous à la Salle Yvonne Printemps)

Entrée libre.

Grâce au soutien du CNL, de la ville d’Ermont, de la communauté d’agglomération de Val Parisis

et du département du Val d’Oise, plus de 800 chèques-lire seront à gagner tout au long de la

journée pour s’offrir des livres de votre choix dans l’espace librairie du Livrodrome.

Les adolescents pourront également utiliser leur pass culture, ainsi que tout autre moyen de

paiement, pour acheter directement les livres qu’ils souhaitent auprès des libraires présents.

Pré-inscriptions uniquement, et sous réserve des places disponibles, pour les ateliers de La

Machine à écrire, de La Fabrique à bulles et de La Manufacture.

Plus d’infos sur : www.livrodrome.com