Le lundi 30 septembre
- àVilliers-le-Bel de 15h à 18h à l’Association Dialogue de Femmes, 1 allée des Charmes à l’Atelier Café santé sur la prévention et le dépistage organisé du cancer du sein.
Le mardi 1er octobre
- à Argenteuil. Soit à la Maison de quartier du Val Notre-Dame, 164 boulevard Général Delambre de 9h30 à 13h, soit à la Maison de quartier Val d’Argenteuil Sud – Espace familles, 41 rue Réthondes de 13h45 à 15h15. Nous y tenons un Atelier Café santé sur la prévention et le dépistage organisé du cancer du sein.
Le jeudi 3 octobre
- à Villiers-le-Bel de 9h à 12h au Centre social Camille Claudel, salle Soleil, 32 bis avenue du 8 mai 1945 pour un Ciné débat et un atelier d’autosurveillance mammaire,
- à l’Institut de Cancérologie Parie Nord ICPN de Sarcelles de 9h30 à 12h30, 6 avenue Charles Peguy, sur le stand d’information et de prévention du cancer du sein ainsi et sur l’atelier d’autosurveillance mammaire,
- au Foyer Club de Pierrelaye de 17h à 19h, 2 rue de la Paix,pour un Atelier Café santé sur la prévention et le dépistage organisé du cancer du sein.
Le vendredi 4 octobre
- sur le marché d’Eaubonne de 9h30 à 12h30, 6 avenue Jeanne d’Arc, sur le stand d’information et de prévention du cancer du sein ainsi qu’un atelier d’autosurveillance mammaire,
- à la Salle des fêtes de Deuil-la-Barre de 19h à 22h, 11 avenue Schaeffer sur le Zumba/stand d’information sur le dépistage du cancer du sein.
Le samedi 5 octobre
- à Belloy-en-France de 13h à 17h30, place Sainte Beuve, rue Faubert sur le stand d’information et de prévention du cancer du sein ainsi que l’atelier d’autosurveillance mammaire.
- à Cormeilles-en-Parisis de 14h à 17h au magasin KIABI de la ZAC des Bois Rochefort sur le stand d’information sur le dépistage du cancer du sein.
- à Taverny de 15h à 18hau Centre commercial des Portes de Taverny, rue Théroigne de Méricourt sur le stand d’information et de prévention du cancer du sein ainsi que l’atelier d’autosurveillance mammaire.
Le dimance 6 octobre
- à Argenteuil de 8h30 à 13h00 pour la Color Run au Parc du Cerisier, 37 rue des Allobroges. Nous y tiendrons un stand d’information sur le dépistage organisé.
Le lundi 7 octobre
- à l’hôpital de Margency de 10h à 16h, 18 rue Roger Salengro sur le sur le stand d’information et de prévention du cancer du sein ainsi que l’atelier d’autosurveillance mammaire.
Le mardi 8 octobre
- au marché d’Herblay, place de la Halle de 8h30 à 12h30 sur le sur le stand d’information et de prévention du cancer du sein ainsi que l’atelier d’autosurveillance mammaire.
- à l’Espace Chouchena de Sannois de 14h30 à 16h30, 11 rue des Losges pour un Atelier Café santé sur la prévention et le dépistage organisé du cancer du sein.
Le mercredi 9 octobre
- au marché de Cergy Saint-Christophe de 9h30 à 13h, place du marché sur le stand d’information et de prévention du cancer du sein ainsi que l’atelier d’autosurveillance mammaire.
- à la Maison prévention Santé de Cergy de 15h à 16h30, 16 rue du Chemin de Fer, pour un Atelier Café santé sur la prévention et le dépistage organisé du cancer du sein.
Le jeudi 10 octobre
- au Centre municipal de Santé de Bezons de 9h30 à 14h, 2 rue du Docteur Rouques, sur le stand d’information et de prévention du cancer du sein ainsi que l’atelier d’autosurveillance mammaire.
Le vendredi 11 octobre
- sur le parking du Leclerc de Gonesse de 9h30 à 12h30, 1 avenue Geroges Pompidou. Le Mammobus accueille gratuitement des femmes pour une consultation et une mammographie. Notre Comité est présent avec son stand d’information et de prévention du dépistage du cancer.
Le samedi 12 octobre
- à la mairie d’Andilly de 9h30 à 12h, rue René Cassin pour la Color run lors de laquelle nous tenons un stand d’information et de prévention du cancer du sein ainsi qu’un atelier d’autosurveillance mammaire.
- à Courdimanche de 14h à 18h au plateau sportif Sainte Apolline, 86 boulevard des Chasseurs pour le Courdirun où nous tenons un stand d’information et de prévention du cancer du sein ainsi qu’un atelier d’autosurveillance mammaire.
- à Enghien-les-Bains pour les Entretiens Médicaux d’Enghien au Centre de conférence Barrière (1er étage), 87 rue du Général de Gaulle sur le stand d’information sur le dépistage organisé du cancer du sein.
- à la salles des Arts créatifs de Saint-Leu-la-Fôret de 10h à 18h, contre-allée du marché, face au 67 rue du Général Leclerc sur le stand d’information et de prévention du cancer du sein.
Le samedi 13 octobre
- à Cormeilles-en-Parisis de 14h à 17h pour la 3ème édition de la Color Run sur la Coulée verte des Bois de Rochefort. Vous y trouverez aussi un stand d’information et de prévention sur le dépistage du cancer du sein.
Le lundi 14 octobre
- à Beauchamps de 9h30 à 12h30 notre Comité interviendra auprès des agents dans le cadre d’un Atelier Café santé autour de la prévention du cancer du sein et son dépistage organisé avec un atelier d’autosurveillance mammaire.
Le mardi 15 octobre
- à Sarcelles de 14h à 17h à la Maison de quartier Valéry Watteau, 1 route des Refuzniks. La ville organise un Théâtre Forum autour du dépistage du cancer du sein : des saynètes seront réalisées par la compagnie de Théatre Uvol en lien avec le cancer du sein amenant un débat et des échanges avec le public. Le Comité y tient un stand d’information et de prévention du cancer du sein ainsi qu’un atelier d’autosurveillance mammaire.
- à la Clinique Claude Bernard d’Ermont de 9h à 17h , 9 rue Louis Armand, sur le stand d’information et de prévention du cancer du sein ainsi que l’atelier d’autosurveillance mammaire.
- dans l’amphithéâtre de l’Institut de formation en soins infirmier (IFSI) de Pontoise de 18h à 20 h, à l’hôpital de Pontoise, 3 avenue de l’Ile de France, en partenariat avec la Mutuelle générale de l’Éducation nationale (MGEN) conférence sur le thème « Quels sont les freins et les leviers à la participation au dépistage organisé du cancer du sein » – Présentation des soins de supports proposés par notre Comité.
Le mercredi 16 octobre
- sur le marché de Persan de 10h à 12h,
- et sur le marché de Garges-Lès-Gonesse de 10h à 12h30 , rue Jean-François Chalgrin, sur les stands d’information et de prévention du cancer du sein ainsi que les ateliers d’autosurveillance mammaire.
- de 14h à 16h, toujours à Garges-Lès-Gonesse au centre social, pour un Atelier Café santé sur la prévention et le dépistage organisé du cancer du sein.
Le jeudi 17 octobre
- à la Clinique de Domont de 10h à 16h, 85 route de Domont, sur le stand d’information et de prévention et de dépistage du cancer du sein ainsi que l’atelier d’autosurveillance mammaire.
- au cinéma l’Antarès de Vauréal de 19h à 21h30,1 place du Cœur Battant, un Ciné débat avec le projection du film « De plus belle » d’Anne-Gaëlle Daval avec Florence Foresti et Mathieu Kassovitz.
Le vendredi 18 octobre
- sur le Parvis Picasso de Montigny-Lès-Cormeilles de 14h à 17h.Un « Voyage au cœur du sein » inédit. Une poitrine géante invitera les visiteurs à découvrir les caractéristiques de l’anatomie d’un sein et, au travers d’images et de vidéo, à mieux comprendre ce qu’est une mammographie, les traitements du cancer et le processus de guérison. Le Comité tient un stand d’information sur la prévention et le dépistage du cancer du sein ainsi qu’un atelier d’autosurveillance mammaire.
Le samedi 19 octobre
- à Brignancourt de 9h à 11h, rue de la Jeunesse sur le stand d’information et de prévention du cancer du sein et son dépistage organisé ainsi que sur l’atelier d’autosurveillance mammaire.
- à Montmagny de 13h à 17h au strade Grimaud, 22 rue de Villetaneuse pour le Forum Santé au cours duquel vous pouvez trouver notre stand d’information, de prévention et de dépistage organisé du cancer du sein.
- Le vendredi 25 octobre
- à Argenteuil le cadre de l’Atelier Café santé sur la prévention et le dépistage du cancer du sein
- de 9h30 à 11h à la Maison de quartier du Centre Ville, 5 rue des Gobelin
- et de 13h45 à 15h15 à la Maison de quartier du Val d’Argenteuil nord, 3 place de la commune de Paris.
Le samedi 26 octobre
- à l’Hôtel de ville, château de Grouchy d’Osny, 14 rue William Thornley, conférence sur le dépistage organisé des cancers et sur les soins de supports.
Le mardi 29 octobre
- à Goussainville de 11h à 17h. Le Bus Mammo solidaire propose des mammographies gratuites. Le Comité est présent avec son stand d’information et de prévention du cancer du sein et son dépistage organisé avec atelier d’autosurveillance mammaire.