Enghien-les-Bains

Depuis 1948, Enghien‑les‑Bains fait vivre une tradition emblématique : le Concours d’Élégance Automobile, organisé par l’Office de Tourisme de la ville en partenariat avec le Club de l’Auto. Pendant deux jours, les visiteurs sont invités à admirer de magnifiques voitures de collection d’avant et d’après‑guerre et à vivre une expérience agréable grâce aux promenades découvertes à bord de ces véhicules d’exception.

Tous les véhicules engagés concourront pour le prestigieux Prix de l’Élégance, attribué le dimanche par un jury composé d’amateurs éclairés et de professionnels, selon des critères précis tels que le modèle présenté, l’équipage ou encore la qualité de la présentation générale.

Moment fort du week‑end, une grande parade des voitures de collection sera proposée le dimanche matin de 11h à 12h, offrant un spectacle élégant et convivial au cœur de la ville.

Programme du samedi

De 14h à 18h :

Exposition des voitures anciennes sur la Jetée du Lac et le Parvis des Thermes

De 15h à 17h :

Promenades découvertes à bord des véhicules de collection

De 14h à 18h :

Animations ludiques et créatives

– Petites voitures rétro à pédales (pour les 3-6 ans)

– Performance live d’une artiste peintre : réalisation de peintures de voitures anciennes en line art et aquarelle, pour une touche rétro et élégante

– Spectacle de bulles de savon géantes

– Art floral avec » Les Pipelettes Fleuries » : créations de boutonnières

– Atelier « Souvenir de route » : création de porte-clés personnalisés avec l’artiste Amélie Dubois. (atelier sur inscription)

Programme du dimanche

De 11h à 12h :

Parade en ville des voitures de collection

De 15h à 17h :

Concours d’Élégance Automobile face à la Jetée du Lac avec remise des prix à 17h.

De 14h à 18h :

Animations ludiques et créatives

– Jeux en bois géants

– Réalisation de portraits à l’aquarelle par un portraitiste

– Atelier « Création de coiffes élégantes « avec la modiste Cécile Descombes (atelier sur inscription)

– Atelier « Souffle d’époque » : création d’éventails élégants avec l’artiste Amélie Dubois (atelier sur inscription)