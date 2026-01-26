RIXE ZÉRO LE PODCAST

Les rixes ne sont pas des faits divers. Elles touchent nos jeunes, nos quartiers, nos territoires.

Lundi 26 Janvier 2026

Cette semaine, IDFM Radio lance RIXE ZÉRO, une série de 5 podcasts pour tenter de comprendre, prévenir et agir.

Élus, Police Municipale, associations et acteurs de terrain prennent la parole pour témoigner.

Une série produite par IDFM Radio, avec le soutien de la Région Île-de-France.

« Ma première fois » avec les villes de Sannois et Persan.

Merci aux villes de Argenteuil • Persan • Sannois • Sarcelles • Villiers-le-Bel

Merci aux associations Dialogue de Femmes • Soc’Girl • MJC de Persan