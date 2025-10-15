HALLOWEEN PARTY !!!!!!!!

Révisez vos classiques

Tous les vendredis de 22h à 00h Sabrina vous donne rendez-vous pour réviser vos classiques. Du bon son Rap/Rnb des année 90 à aujourd'hui. Elle ressort les vieux titres que vous écoutiez plus jeunes et vous diffuse des pépites pour vous faire kiffer ! Amateurs de bons sons... WELCOM !