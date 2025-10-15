HALLOWEEN PARTY !!!!!!!!

Vendredi 31 Octobre 2025 – 18h30 à 23h

IDFM Radio Enghien vous propose une soirée d’Halloween d’exception.

Venez danser avec vos plus beaux déguisements pour Halloween.

sur scène les artistes Clara Viola, le groupe SLOROK, un DJ, gourmandises, les contes qui font peur, diseuse de bonne aventure, concours de déguisements, …  vous permettront de profiter de cet événement avec toute la famille.

 

Tarifs :
Gratuit pour les – 18 ans accompagnés d’un adulte
5 euros pour les adultes via Helloasso

7 euros sur place

IDFM Radio

Tél. : +33 (0)1 34 12 12 22

Adresse

Salle des fêtes
18, avenue de Ceinture
95880
Enghien-Les-Bains
