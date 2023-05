Les vélos au coeur du Val d’Oise

Le département du Val d’Oise souhaite accélérer le développement des pistes cyclables sur l’ensemble de son territoire. Après examination d’un nouveau programme, ce sont 30 nouveaux kilomètres de piste cyclable qui verront le jour entre 2023 et 2025.

L’objectif ?

Relier les villes entre elles afin de limiter l’utilisation de la voiture dans un but écologique, et promouvoir l’usage du vélo comme moyen de transport du quotidien.

Noéllie Plelan, conseillère départementale, en charge du plan vélo, explique que l’objectifprincipal est de relier des pôles attractifs entre eux tels que les collèges ou les universités du département. De plus, en reliant certains endroits stratégiques, l’activité touristique ne pourra être que renforcée.

Pour mener à bien ce projet vert, le département à annoncé fournir une enveloppe de 18,5 millions. Celle-ci ne servira pas qu’à la construction de nouvelles pistes cyclables, elle servira également à la création de 10 000 nouvelles places de stationnement pour les vélos et trottinettes dans les collèges du Val d’Oise, ai développement de services pour les cyclistes, ainsi qu’à la sécurisation des pistes vertes. Durant ces deux années, les chargés du plan vélos réfléchiront également à la construction de plus de 100 nouveaux kilomètres de pistes cyclables pour après 2025.

L’association « Mieux se déplacer à bicyclette », se dit ravie par la prise d’initiative du département, mais espère que le projet sera réellement mit en place. Selon eux, malgré des progrès fulgurants, le manque de communication entre certaines villes est à déplorer.

Par ce manque de dialogue, certaines pistes cyclables s’arrêtent à la frontière de l’agglomération ce qui peut rapidement mettre en danger les usagers.

L’association souhaite que le Val d’Oise pousse le projet encore plus loin. En plus de relier les 185 villes

du département entre elles, ils souhaitent des aménagements sécurisés sur les pistes cyclables ainsi que l’ouverture de places de stationnement dédiés aux vélos dans toutes les villes.

Malgré les craintes et les espérances de l’association « Mieux se déplacer à bicyclette », salue l’investissement du département dans ce tout nouveau projet.

Raphaëlle Cottais : Mai 2023 pour IDFM RADIO