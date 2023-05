Les carrières St Roch

Le festival Les Carrières Saint-Roch, à Luzarches dans le Val-d’Oise, revient cette année pour une 6ème édition les 25 et 26 août 2023, avec notamment Tiken Jah Fakoly et La Femme qui se produisent dans d’anciennes carrières de calcaire.

On rappelle que l’est un lieu situé à 15 minutes de l’aéroport de Roissy et 30 minutes de, àdans le, au coeur du Vallon de Rocquemont. Le site est accessible depuis la Gare du Nord, à Paris, via la ligne H. Il faut compter 20 minutes à pied depuis la gare de Luzarches jusqu’au site du festival.