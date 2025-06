La 5e édition du Salon annuel Professionnel de la CAPEB aura lieu à St Ouen l’Aumône

Organisée par la CAPEB Grande Couronne Île-de-France, la rencontre débutera à 10h pour s’achever vers 15h30. Plus de 20 exposants présenteront leurs services et leurs dernières innovations en matière de transition énergétique, développement durable, véhicules propres, accessibilité et adaptabilité des logements, gestion et vie de l’entreprise.