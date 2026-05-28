38ème Festival de l’illustration et des collections

Enghien-les-Bains

La 38e édition de « Festicart » réunira une nouvelle fois une vingtaine d’illustrateurs, créateurs d’affiches, de cartes postales et de BD, caricaturistes, photographes, graphistes.

Cette manifestation annuelle est très appréciée par le grand public qui peut rencontrer les artistes dans une ambiance conviviale.

Et, comme chaque année, une série de cartes postales à tirage limité sera éditée à l’occasion du Salon.

Samedi 30 et dimanche 31 mai 2026 de 9h à 18h – Salle des fêtes 18 avenue de Ceinture Enghien-les-Bains – Entrée libre.