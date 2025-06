Passage à niveau de Deuil-Montmagny

VENDREDI 30 MAI vers 15h

Chemin de la Plante des Champs à Deuil-La Barre / Montmagny,

première étape du projet de suppression du passage à niveau de la gare de Deuil-Montmagny (PN4) est sur le point d’être franchie. Au cours d’une opération « coup de poing » de 96 heures menée du 29 mai au 1er juin, un pont ferroviaire de 1850 tonnes à été installé, à la lisière des communes de Deuil-la-Barre et de Montmagny. Cet ouvrage permettra aux véhicules de passer sous la voie ferrée en toute sécurité lorsque le passage à niveau sera définitivement supprimé en 2027. Cette opération s’inscrit dans le cadre du plan Val-d’Oise annoncé par le Premier ministre en 2021.

Sur place les réactions de :

Marie-Christine CAVECCHI, présidente du conseil départemental du Val d’Oise

Et

Muriel SCOLAN, maire de Deuil-La-Barre

La 2 ème phase du projet commencera cet été avec le réaménagement de la voirie existante et la création de nouvelles voies publiques, entre l’actuel passage à niveau et le nouveau pont-rail. Ces travaux seront réalises jusque fin 2026.

Et en 2027, la 3 ème et dernière phase consistera à crée un passage souterrain pour les piétons et les circulations douces, à hauteur de la gare.