A ne pas manquer ! Ciné Débat à l’Isle-Adam autour du Film documentaire : Les mots pour vous le dire

MERCREDI 14 MAI prochain aura lieu le ciné débat autour du film documentaire autofinancé et co produit par Asiya Bathily, victime de violence sexuelle dans son enfance.

Il y a quelques semaines nous avons eu la chance d’accueillir Asiya Bathily avec une des ses témoin Maryame, pour le film Les mots pour vous le dire.

Ce film documentaire poignant nous laisse réfléchir sur l’imaginaire collective des violences sexuelles subies par les mineurs en France. En effet, plus de 81% des personnes ayant subi des viols ont vécu ce traumatisme durant l’enfance.

Et 94% de ses actes sont commis par une personne proche de la victime. Si ses chiffres vous semblent choquants, ce n’est pas tout vu que 1% des femmes ont le droit à un procès après avoir porté plainte contre leurs bourreaux.

C’est dans cette démarche que Asiya Bathily a décidé de faire entendre sa voix et celles de ses personnes victimes.

Elles ont eu le courage d’en parler à travers un film puissant, qui retrace le parcours de 3 femmes ayant été victimes de ce genre de violence durant leurs enfances.

Nous pouvons ainsi suivre avec elles, leurs histoires et la suite des procédures qui ont été énoncées après la plainte. Entre les difficultés et les obstacles qui ont surgi durant leurs combats, ce film ne peut cesser de vous toucher et de vous faire réfléchir à la vraie cause de ce genre de crime. Le but de ce film engagé est de sensibiliser sur les violence sexuelles et de montrer l’affreuse réalité que des millions de femmes subissent chaque jour.

Ses 3 femmes ont réelement cherché les mots pour vous le dire alors prenez la peine de les écouter et les voir pour que vous puissiez déconstruire l’horrible réalité que “le viol est le crime dont tout le monde se fout”

Alors si vous souhaitez regarder ce film et pouvoir par la suite échanger avec les protagonistes, rendez-vous le 14 mai au cinéma le Conti.

Un article de : Lina Zahouani-Cadi