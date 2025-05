Concert Caritatif Groupement Parkinsoniens du Val d’Oise

🎶 Un Concert Caritatif Exceptionnel au profit de l’association : Groupement des Parkinsoniens du Val d’Oise 🎶

Dimanche 15 juin 2025 – 17h

📍 Théâtre Madeleine RENAUD, 6 rue du Chemin Vert de Boissy, Taverny

Le dimanche 15 juin prochain, le théâtre Madeleine RENAUD de Taverny vibrera au rythme de la solidarité et de l’espoir. À partir de 17h, 135 chanteurs de la plus grande chorale d’Europe, les Chorus United, uniront leurs voix pour une cause qui nous concerne tous : la lutte contre la maladie de Parkinson.

Organisé au profit du Groupement des Parkinsoniens du Val d’Oise et de la recherche sur la maladie de Parkinson, ce concert caritatif est bien plus qu’un moment musical : c’est un élan de générosité, une main tendue vers celles et ceux qui vivent au quotidien avec cette maladie neurodégénérative.

🎤 Un spectacle vocal grandiose, riche en émotions et en partage, vous attend. Les Chorus United, véritables ambassadeurs du chant choral moderne, promettent une performance inoubliable mêlant puissance vocale, harmonies saisissantes et passion communicative.

đź’¶ Tarifs solidaires :

Entrée : 10 €

Tarif réduit (moins de 12 ans) : 5 €

L’intégralité des bénéfices sera reversée pour soutenir les patients et faire avancer la recherche.

👉 Venez nombreux, en famille ou entre amis, et faites de cette soirée un moment fort de mobilisation. Chaque billet acheté est un geste concret pour améliorer la vie des malades et faire progresser la science.

Chanter pour aider, Ă©couter pour soutenir, venir pour changer les choses.