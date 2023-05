Beaumont-sur-Oise célèbre la nature : un week-end dédié à la biodiversité et à la sensibilisation environnementale

Les 27 et 28 mai, la ville transformera ses grands parcs en espaces dynamiques regorgeant de stands et d’activités mettant en valeur la biodiversité locale. L’objectif principal de cet événement est de sensibiliser le grand public à l’importance de la préservation de l’environnement.

Les festivités débuteront le 27 mai au parc CNEFASES avec un atelier revitalisant de Tai Chi Qong proposé par Marama sophrologie.

Les participants auront l’occasion de participer à des exercices de relaxation et de respiration au coeur de la beauté sereine du parc. De plus, une conférence pour préserver la biodiversité dans les jardins se tiendra au même endroit. Ce spectacle unique, caractérisé par une approche ludique et interactive, révélera les secrets du jardinage biologique et les interactions délicates entre les animaux, les bactéries, les champignons, les insectes et les plantes.

À la tombée de la nuit, le parc s’animera au son des mélodies envoûtantes de la prestation musicale du SolarSoundSystem.

Alimentée par des sources d’énergie renouvelable, cette expérience captivante mettra en scène le public pédalant sur des vélos équipés de générateurs, illustrant ainsi comment la célébration contribue elle-même au financement de la recherche et des projets écologiques en soutenant les efforts de l’Atelier21 en faveur de la transition écologique.

Durant ces deux journées, une multitude d’activités (stands, jeux, expositions, initiations..) seront

proposées de 10h à 18h, sur les terrains du parc CNEFASES ainsi que sur ceux du parc de la

Mairie.

Enfin, le 28 mai, le pianiste allemand Björn Gottschall, connu sous le nom de Bjoern, offrira une prestation musicale exceptionnelle. Inspiré par la nature, ce compositeur autodidacte offrira une expérience sensorielle unique à travers quelques mélodies. Les performances auront lieu à 15h au parc de la Mairie et à 17h au parc CNEFASES.

Cet événement gratuit, ouvert à tous les publics, est l’occasion de célébrer la nature, d’en apprendre davantage sur la biodiversité locale et de sensibiliser le grand public aux enjeux environnementaux.

Venez nombreux les 27 et 28 mai 2023 pour participer à la célébration de la nature à Beaumont-sur-Oise.

Pour plus d’informations : https://fetedelanature.com/edition-2023/fete-de-la-nature-debeaumont-sur-oise

Article rédigé par : Ilina Jakimovski pour IDFM RADIO, Mai 2023