Le terrain à COOP’LES BAINS

On vous donne rendez-vous sur le Terrain Mercredi 24 Mai entre 9h30 et 10h

avec Angélique, Orélie … les bénévoles de l’association Coop’les bains.

COOP’LES BAINS / ÉPICERIE PARTICIPATIVE & JARDIN PARTAGÉ D’ENGHIEN-LES-BAINS ET SES ENVIRONS

Bien plus qu’une épicerie !

Une alternative à la grande distribution

Une coopérative alimentaire est souvent initiée par des consommateurs qui ne se retrouvent pas dans l’offre alimentaire qui leur est proposée, et qui souhaitent un modèle plus horizontal, limitant les intermédiaires entre producteur et client.

Une structure coopérative

Les coopérateurs versent une petite cotisation annuelle couvrant les frais de fonctionnement de la coopérative, et offrent un peu de leur temps pour la faire fonctionner. Ils choisissent les produits vendus et assurent l’organisation des achats et des ventes.

LES HORAIRES DE L’ÉPICERIE : Mercredis : 17:00 – 19:00 Vendredis : 17:30 – 19:30 Samedi : 10:30 – 12:30 et 16h00 – 18h00

l’adhésion est obligatoire pour acheter dans l’épicerie.

Vous êtes tous les bienvenus pour des moments de partages et d’échanges dans un espace privilégié en pleine ville.

Pour connaître les lieux des ateliers et des réunions de commission, contactez Orélie au 06 84 52 92 54

22bis rue de Malleville

95880 Enghien-les-Bains

