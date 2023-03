Venez donner votre sang à Enghien le 10 mars !

L’établissement français du sang (EFS) organise le 10 mars 2023 de 14h30 à 19h30 une collecte de sang à la Salle des fêtes d’Enghien, 18 Av. de Ceinture. Un geste simple et rapide qui permet de sauver environ un million de vie par an et les besoins sont urgents. L’entrée est libre sans rendez-vous.

POURQUOI ? L’alerte est régulièrement lancée par l’EFS : les stocks sont insuffisants pour répondre aux besoins de tous les patients ayant besoin d’une transfusion sanguine. En décembre 2022, l’organisme estimait qu’il manquait 15 000 poches pour y parvenir.

QUI ? Toute personne entre 18 et 70 ans peut en principe donner son sang dont la nature peut varier selon son âge. Il existe toutefois des conditions dont voici une liste non exhaustive :

Peser au minimum 50kg

N’avoir jamais reçu de transfusion sanguine ni de greffe

Ne pas prendre certains médicaments comme Lamictal® ou Roaccutane®.

Ne pas être enceinte ni avoir accouché au cours des quatre derniers mois

N’avoir pas subi d’intervention chirurgicale au cours des quatre derniers mois

Ne pas avoir fait de tatouage ni de piercing (y compris les boucles d’oreille) au cours des quatre derniers mois

Ne pas avoir reçu de vaccin au cours des quatre dernières semaines

Ne pas être porteur d’une infection sexuellement transmissible

Ne pas avoir eu d’infection ou de fièvre ni pris d’antibiotiques au cours des deux dernières semaines

A noter que depuis le 16 mars 2022, la période d’abstinence sexuelle demandée jusqu’à présent aux hommes homosexuels n’est plus en vigueur. Ils peuvent désormais donner leur sang sous les mêmes conditions que le reste de la population.

Des restrictions liées à certains voyages s’appliquent également :

Avoir dans certaines régions dans un délai de 4 mois à 1 ans avant le don selon le pays concerné. La liste est consultable sur le site Internet d’EFS.

Avoir séjourné au Royaume-Uni plus d’un an cumulé entre 1980 à 1996 suite au scandale dit « de la vache folle »

D’autres critères s’appliquent et il est possible de vérifier son éligibilité grâce à une auto-évaluation. Attention : un professionnel présent du centre de don pourra le confirmer.

COMMENT ? Après la vérification de l’identité, le processus de don commence par un entretien confidentiel et obligatoire avec un professionnel de santé qui vérifiera qu’il n’y a ni ne risque ni contre-indication au don. Sa durée est généralement de 5 minutes. Après cette approbation préalable, le don peut s’effectuer et dure environ dix minutes. Prévoir une heure au total en comptant le temps de repos nécessaire et la collation offerte.

OÙ ? Outre la journée du 10 mars à Enghien, le don de sang reste possible tout au long de l’année ! Les lieux de collecte les plus proches de chez vous sont répertoriés en ligne.

Chaque geste compte !

Léa Chevillard