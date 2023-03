IDFM RADIO en Direct du Salon Effervescence !

🌈 Salon Effervescence 95 – 10ème édition. « A @Thierry POIGNANT »

🎙Hier matin, #leconomieendirect sur IDFM Radio 98FM en live de #Goussainville autour de nombreuses et belles rencontres avec:

👉 Marwan Chamakhi

↪ – Politique de la ville, développement économique – des missions complémentaires pour rendre ses lettres de noblesse à  #Goussainville dont l’une des caractéristiques reste sa population jeune et dynamique…

👉 Laurent Pillard

↪ Plein de bonheur et de joie de pouvoir participer à cette nouvelle édition du Salon Effervescence 95.

👉 Philippe Ecran

↪ Infatigable organisateur de ce Salon, très reconnaissant envers la Mairie de Goussainville pour toute sa contribution dans la réussite de ce rendez-vous économique valdoisien, immortalisé cette année par un livre original #Leporello

👉 #FredericANFRAY

↪ A nos côtés en tant qu’administrateur du Mouvement des entreprises du Val d’Oise – MEVO – Medef95 et nous rappeler toute l’implication de ce réseau et son Président Michel Jonqueres à l’élaboration de ce Salon, occasion unique de réunir et côtoyer un si grand nombre d’entrepreneurs en une journée.

👉 Abdelaziz Hamida

↪ Transformation, Métamorphose – deux maîtres mots qui résument la volonté farouche de ce maire, amoureux de sa commune, à la rendre plus attractive et lui impulser un cercle vertueux…

👉 Candidats aux différents trophées

↪ « Création d’entreprises », « Innovation » #madein95, « Coup de cÅ“ur ».

