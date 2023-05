L’ODER, association loi 1901, créée en 1964, avec le soutien de 21 villes partenaires du Val d’Oise, mobilise chaque année plus de 500 bénévoles venant de plus de 80 communes des environs de Montmorency.

La particularité de l’ODER est de fonctionner ponctuellement (une fois par an pendant quelques semaines) et uniquement avec des bénévoles pour installer, collecter, trier et vendre.