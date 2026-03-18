Le musée Archéa propose une exposition sur la couleur rouge en archéologie. Elle s’appuie sur ses collections, tout en élargissant son propos à la zone géographique francilienne, voire au centre-nord de la France grâce à des emprunts à des institutions et musées partenaires. L’exposition permet de faire le point sur l’état de la recherche sur des objets ou des matériaux composés tout ou partie de rouge : céramique, verre, textile teint, etc.

L’exposition est une invitation à regarder la couleur rouge, dont l’histoire est ancienne, dans sa diversité, sa richesse et son immensité. Elle aborde ce que l’archéologie nous apprend sur la provenance, l’extraction, la commercialisation, la transformation de ces matériaux rouges. Elle est également l’occasion d’évoquer les objets, les techniques, les usages et les modes qui en ont découlé. Une partie du parcours est spécialement adaptée pour les enfants, ainsi que plusieurs jeux à manipuler.

Du 14/03 au 15/11/2026 tous les jours.

56 Rue de Paris, 95380 Louvres

Site : archea.roissypaysdefrance.fr

Rencontre avec Isabelle AMIAND, commissaire de l’exposition et Jonathan SIMON, directeur du musée Archéa