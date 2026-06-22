En quelques années, le Festival Un Temps pour Elles est devenu bien plus qu’un festival : un lieu de circulation, de transmission et de redécouverte, où des œuvres parfois réduites au silence depuis des décennies retrouvent enfin le chemin de la scène. Depuis 2021, plus de cinq cents œuvres ont été programmées dans le Val d’Oise, dont un tiers d’inédits, grâce à l’engagement des artistes, partenaires et spectateurs qui accompagnent cette aventure depuis ses débuts.

Cette édition 2026, intitulée Chants du monde, est traversée par l’idée du voyage. Voyage réel ou imaginaire, intime ou géographique. D’un jardin rêvé à l’Italie baroque, des salons berlinois de Fanny Mendelssohn aux répertoires afro-américains de Chicago, des paysages scandinaves aux rivages argentins, les programmes de cette année dessinent des lignes, des circulations, des correspondances.

NOUVEAUTÉ

Savez-vous que c’était à l’Abbaye de Maubuisson qu’avait été signée l’arrestation des Templiers ? Ou que c’est au domaine de Villarceaux que Napoléon III conservait ses glaces ? Cette année, nous vous proposons de découvrir, en une vingtaine de minutes, l’histoire des lieux de patrimoine du Val d’Oise qui accueillent le festival.

Rendez-vous une demi-heure avant chaque concert pour cette présentation, proposée par un étudiant en médiation culturelle !