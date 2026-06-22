Festiv’été du 11 au 19 juillet et du 15 au 30 août

Une série de rendez-vous imaginés comme une parenthèse de détente, de découverte et de convivialité.

Pensé pour les familles et pour tous ceux qui choisissent de passer l’été à Enghien-les-Bains, l’événement propose une programmation variée mêlant culture, loisirs et créativité dans un cadre naturel privilégié. Activités créatives et ludiques, concerts en plein air sans oublier le célèbre petit train : autant de rendez-vous qui invitent petits et grands à partager des moments de découverte, de détente et de convivialité tout au long de l’été.

Tous les week-ends et jours fériés jusqu’au 30 août

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