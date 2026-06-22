Festiv’été

Écrit par le

Festiv’été du 11 au 19 juillet et du 15 au 30 août 

Une série de rendez-vous imaginés comme une parenthèse de détente, de découverte et de convivialité.

Pensé pour les familles et pour tous ceux qui choisissent de passer l’été à Enghien-les-Bains, l’événement propose une programmation variée mêlant culture, loisirs et créativité dans un cadre naturel privilégié. Activités créatives et ludiques, concerts en plein air sans oublier le célèbre petit train : autant de rendez-vous qui invitent petits et grands à partager des moments de découverte, de détente et de convivialité tout au long de l’été.

Tous les week-ends et jours fériés jusqu’au 30 août

Plus d’informations 

 

Auteur

Archives de l'auteur
Vous aimerez aussi
3

Championnat de France Tir à l’Arc 3D

2

Festival Un Temps pour Elles

1

Fête du Village

Continuer la lecture

Article suivant

Festival Un Temps pour Elles

Miniature
Article précédent

Fête du Village

Miniature
En ce moment

Titre

Artiste

Background