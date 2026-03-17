LE BUS DU COEUR DES FEMMES

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LE BUS DU CŒUR DES FEMMES opération de dépistage des maladies cardiovasculaires pour les femmes

C’était à Argenteuil au parc des Berges du 11 au 13 mars. Cette opération de santé publique permet, en un temps concentré, de réaliser gratuitement les examens essentiels à la santé cardio-vasculaire et gynécologique des femmes.

En parallèle, au parc des Berges, un Village Santé sera animé par les acteurs locaux, pour informer et sensibiliser le public. Ouvert à l’ensemble des habitants, il proposera des échanges sur de nombreux thèmes : nutrition, sport-santé, gestes de premiers secours, prévention, mise à jour des droits avec l’Assurance maladie, bilans de santé et dépistages des cancers, prévention des violences, usage des écrans, addictions, sommeil…

Rencontre avec Pascale ATLAN, coordinatrice des professionnelles de santé

https://www.agirpourlecoeurdesfemmes.com/

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