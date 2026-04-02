Le 1er président de votre radio

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JACQUES BERBERIDES vient de nous quitter ! (Le 20 Mars)

Nous sommes bouleversés par la mort de
Jacques Berberides,
Ingénieur de formation, diplômé de l’école Polytechnique de Lausanne et fondateur avec son épouse de 📻
Radio Enghien Idfm.
Cet homme d’une simplicité, d’une grande culture, de belles qualités de cœur et de générosité.
Père de cinq filles et de nombreux petits enfants.
Nos pensées se joignent à toute sa famille en ces jours de deuil.
Nous sommes de tout cœur avec eux.
Avec nos très sincères condoléances. ♥️

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