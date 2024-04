Richard Galliano est l’invité exceptionnel de Christophe Ribout, dimanche 28 avril 2024

Christophe Ribout reçoit, dimanche 28 avril entre 8h et 9h dans le Magazine de l’Accordéon, le célèbre accordéoniste RICHARD GALLIANO.

Musicien parcourant le monde entier avec son accordéon « Victoria », Richard Galliano vient sur IDFM RADIO présenter son dernier enregistrement « Rapsody in Blue » de George Gershwin. Il nous racontera l’histoire de ce concerto alliant musique classique et Jazz et nous présentera en détail son futur album, à paraître avant cet été » Around Gershwin« .

Enfin, Richard Galliano évoquera sa conception qu’il a sur l’accordéon et son rôle de passeur pour les futures générations.

Richard Galliano sur IDFM RADIO : un événement !