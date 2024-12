Alerte Casting ! St’incroyable 4 se prépare !

🎤 Appel à tous les talents ! 🎤

Tu as un incroyable talent et tu rêves de briller sur scène ? Ne cherche plus, l’opportunité est là ! le collectif St’incroyable t’invite à venir participer au casting de St’incroyable 4, un show exceptionnel, et c’est à Stains ! 😎✨

🗓 Quand ? Mercredi 11 décembre à 18h30 📍 Où ? À Stains ( inscription –> st1croyable@gmail.com)

Ce casting est ouvert à tous – pas besoin de CV, juste de l’énergie et surtout de la passion ! Que tu sois danseur, chanteur, magicien, humoriste ou que tu aies un talent totalement unique (tu sais faire chanter ton chien), ils veulent te voir et t’intégrer dans cette aventure hors du commun. 🚀

Si tu es prêt(e) à relever ce défi, à créer un spectacle époustouflant, et à t’éclater avec l’équipe sur scène… alors viens ! St’incroyable 4 t’attend ! 🎭💥

🎉 Inscris-toi vite par mail ou rendez vous sur les réseaux sociaux @stincroyable et prépare-toi à faire des étincelles !

Hâte de découvrir ton talent ! 🔥

#Stincroyable4 #CastingOuvert #Stains #RejoinsLaventure

C’EST CADEAU : St’Incroyable 3 à découvrir :