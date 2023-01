Rendez-vous avec Teresa Petitjean – Dimanche 8 janvier 2023

Invitée de l’émission Rencontres Francophones du dimanche 8 janvier 2023 à 21h00 , Teresa Petitjean , est née à Lima, au Pérou.

Elle garde de ses années d’enfance vécues au bord de l’Océan Pacifique, des souvenirs très forts, qui habitent son écriture (sentiments, sensations, métaphores…)

Venue en France en tant qu’étudiante, elle y est restée et y a bâti une vie où les mots et l’écriture tiennent une grande place, aussi bien dans sa langue d’origine (espagnol castillan) qu’en français : courtes proses poétiques et poèmes.

Au cours de cette rencontre, elle nous en offrira plusieurs exemples, partageant généreusement ses réflexions sur son rapport à l’écriture et aux mots de ses deux langues (sens, construction, tonalités, musicalités.)

L’onde poétique, pour les amoureux des lettres, c’est tous les dimanches de 21h à 22h avec l’équipe de l’association l’Ouvre boîte à poèmes.