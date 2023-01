Grippe Influenza aviaire dans le Val d’Oise !

En effet, plusieurs cas de contamination à la grippe aviaire sur des mouettes rieuses ont été détectés.

Cet arrêté vise a établir une zone de contrôle temporaire (ZCT), dans un rayon de 20 kilomètres, qui concerne une centaine de communes du département. Cette zone sera levée si aucune nouvelle contamination n’est recensée, pendant « une durée d’au moins 21 jours », indique la préfecture dans son arrêté.

C’est la découverte d’un oiseau sans vie par les services municipaux qui a déclencher cette décision. « C’est une mouette morte qui a été autopsiée par les services départementaux », indique Philippe Sueur (LR) le maire d’Enghien-les-Bains.

Il précise que la découverte d’oiseaux morts à proximité du lac reste peu courante. La présence de mouette est rare durant cette période « On a surtout des cygnes, des canards, des oies bernache et quelques poules d’eau, précise-t-il. Les mouettes se posent sur le lac au moment des migrations. Entre octobre et novembre, on en voit mais le lac n’est qu’une étape. Elles font la pause et repartent. »