Projet de la ligne 19 : ce qu’il faut savoir

Lors de la journée d’inauguration de la nouvelle ligne de métro 19, de nombreuses personnalités et acteurs du Val d’Oise étaient présent. L’occasion d’évoquer les grandes lignes de ce projet mais également l’importance d’une telle construction pour les futurs usagers.

Crédit photo : Ouest France

La présidente du Val d’Oise, madame Marie-Christine Cavecchi, annonce la couleur de son discours. Elle met le point sur la « faiblesse du raccordement de notre territoire » en insistant sur le fait que notre région est la « grande oubliée ». Une injuste mesure qui a délaissé le département du Val-d’Oise. « 1 250 000 habitants, plus de 200 000 entreprises, 450 000 emplois, le Val-d’Oise est tout sauf un territoire de seconde zone » rajoute-elle. C’est ainsi un big bang économique, qui va conduire à relancer cette activité mais aussi le développement résidentiel. La révolution de l’accès au transport bénéficiera également aux territoires ruraux grâce aux interconnexions. L’attractivité du Val-d’Oise est ainsi relancée. Valérie Pécresse, présidente de la région île-de-France, a pris à bras le corps le projet de la ligne 19 et a donc décidé de l’inscrire dans le schéma des recteurs du territoire l’été dernier. De plus tous les élus parlementaires soutiennent fortement le projet. Ainsi les études de faisabilités vont pouvoir commencer pour savoir où exactement, pourront être construit les 20 à 25km de tunnels. A l’heure actuelle, il faut impérativement trouver un site de maintenance et de remisage afin de pouvoir aboutir à ce projet. Il est estimé qu’il faut trouver un espace de 12 hectares.

Pourquoi ce projet ?

Le projet de la ligne 19 a vu le jour sur un constat. Le département n’est desservi que par la marche et avec une seule gare. Ce déséquilibre est très peu compensé par d’autres projets de ligne. Deuxième constat, 90% des Valdoisien habitent à moins de 2km d’une gare de RER ou de transilien.

Quels gains de temps ?

A terme, les interconnexions qui verront le jour verront leur temps réduire. Bois Colombe, entre la J et 15 cela prendra moins de 3 min pour changer de ligne. Cette ligne a pour objectif principal de relier le sud du Val-d’Oise avec une ligne qui traversera d’ouest en est tout le département. Nous parlons ainsi d’un gain de temps drastique. Pour la première fois, L’aéroport Charles de Gaulle et le quartier principal d’affaire de Paris, La Défense sera accessible en une seule liaison directe et sans changement. Le trajet durera 35 minutes. Une nouvelle infrastructure sera également crée entre Nanterre-La-Folie et le triangle de Gonesse (le trajet sera de 9min). Pour aller de Garges-Sarcelles à Argenteuil il faudra 12 minutes au lieu de 33 à l’heure actuelle. Ainsi, 650 000 franciliens seront à moins de 2km de la ligne 19 entre La Défense et Gonesse. Enfin, en termes de coût le projet est estimé entre 6 et 7 milliards. Celui-ci devrait voir le jour en 2040…

Lucas LODI