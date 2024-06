Le Val d’Oise rentre dans les Jeux avec la flamme olympique

18 communes verront passer la flamme olympique le 19 juillet prochain dans le Val d’Oise pour fêter les Jeux Olympiques. Un programme dense, fait d’animations culturels, sportives et de rencontres.

Nous y sommes ! Les JO approchent et le Val d’Oise entre dans la partie. Le département accueillera la flamme olympique le 19 juillet prochain.

7 étapes sont au programme et plus d’une centaine de porteurs. Ces deniers ont été sélectionnés par le comité d’organisation des Jeux Olympiques, le département ainsi que les villes étapes.

Des personnes dont le parcours professionnel ou citoyen est remarquable, en lien avec le sport et les valeurs des Jeux sont mises à l’honneur.

« Le relais mettra en lumière la beauté et la diversité de notre département et sera un moment de partage inoubliable entre toutes celles et tous ceux qui seront la suivront. » – Marie-Christine, Présidente du Département du Val d’Oise

Pour le Val d’Oise, 17 noms ont été choisis directement par le département et le reste se comptera de personnes sélectionnées par le comité des JO. Ces 17 sont des figures du sport dans le département ou des modèles d’engagement pour la discipline.

Un parcours culturel et sportif

Pour le parcours, tout se déroulera le 19 juillet à travers 18 communes du département. 7 étapes sont accessibles aux spectateurs, et aux curieux pour voir la flamme et ses porteurs. Toutes les villes étapes ainsi que les communes de passage proposeront des activités sportives et culturelles pour petits et grands.

Étape 1 : Château de Théméricourt et ville de Théméricourt (de 8h à 8h20)

Étape 2 : Pontoise (départ à 8h30) et Cergy (arrivée à 9h35)

Étape 3 : Cormeilles-en-Parisis (départ du stade Gaston Frémont, 10h50) , Franconville, Sannois et Argenteuil (arrivée à 12h35)

Étape 4 : Méry-sur-Oise (départ à 13h30) et Auvers-sur-Oise (arrivée à 13h50)

Étape 5 : Sarcelles ( départ à 14h55) et Garges-lès-Gonesse (arrivée à 16h)

Étape 6 : Saint-Prix ( de 16h40 à 17h)

Étape 7 : Deuil-la-Barre (départ à 17h30), Enghien-les-Bains, Saint-Gratien, Ermont, Eaubonne et Soisy-sous-Montmorency (arrivée à 19h20)

Retrouvez le parcours en détail ainsi que les activités proposés sur le site du département.

En fin de journée, le chaudron des Jeux sera embrasé en plein coeur de l’hippodrome de Soisy-sous-Montmorency pour célébrer une journée mémorable pour le département du Val d’Oise.

Une grande fête, ouverte à toutes et tous clôturera la journée avec des spectacles, des animations culturelles et des rencontres avec les sportifs.

Programme de la journée à l’hippodrome d’Enghien-Soisy