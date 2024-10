Offre inédite : la ville de Taverny propose un dispositif d’accompagnement pour le permis de conduire

Favoriser l’égalité des chances et l’insertion sociale grâce au permis. C’est le nouvel objectif que s’est lancé la Ville de Taverny. À partir du 1er octobre jusqu’au 22, les Tabernaciens et Tabernaciennes auront l’opportunité de prendre part à un programme de préparation au permis de conduire en partenariat avec l’association Aiguillage. Ce dispositif vise à accompagner les habitants de plus de 25 ans et répond à une demande de plus en plus importante.

Prix accessible

Le programme d’accompagnement comprend plusieurs volets : des cours de code de la route, un forfait de 35 heures de conduite pour chaque candidat, et si nécessaire, des heures de conduite supplémentaires. Le coût total de la formation est de 1 555 €, mais les participants n’auront qu’à régler une participation symbolique de 150 €, payable en plusieurs versements. Cette contribution modeste vise à rendre le dispositif accessible au plus grand nombre.

Les premières étapes du dispositif débuteront le 15 octobre avec des tests de sélection afin d’évaluer les aptitudes cognitives des candidats, leur niveau de français et le nombre d’heures de conduite nécessaires avant l’examen final. Les cours de code, quant à eux, débuteront en novembre dans les Maisons des habitants de Taverny.

Les candidats doivent fournir une pièce d’identité ainsi qu’un justificatif de domicile de moins de trois mois.

Un programme engagé

Ce projet novateur s’inscrit dans la volonté de favoriser l’égalité des chances en permettant à davantage d’adultes de bénéficier de la mobilité que procure le permis de conduire. Un récent sondage mené auprès de 250 familles fréquentant les Maisons des habitants de Taverny a révélé qu’un quart des femmes de plus de 25 ans n’ont pas encore obtenu leur permis de conduire, contre seulement 11% des hommes. Cette différence constitue un obstacle majeur pour de nombreuses femmes, tant sur le plan social que professionnel. En effet, la mobilité est souvent un facteur déterminant pour l’accès à l’emploi ou la participation à des activités quotidiennes.