Le CinéCubateur de Sarcelles recherche de nouveaux talents

L’association CinéCubateur lance une formation gratuite de 7 mois dédiée au cinéma. Elle est à la recherche de candidats, tous profils confondus, jusqu’au 3 novembre.

Qui n’a jamais rêvé de réaliser un film ? Prendre place derrière la caméra, diriger de grands acteurs, et crier “coupé” à chaque scène brillamment interprétée ? Avec le CinéCubateur de Sarcelles, ce rêve pourrait devenir réalité.

L’association culturelle propose à travers le projet “CinéFactory” une formation en cinéma de sept mois, gratuite et accessible à tous. Composé de quatre modules (formation commune, écriture de scénario, réalisation et technique), cet apprentissage est l’occasion de profiter d’un accompagnement complet et personnalisé dans la réalisation de projets audiovisuels.

Fondé en 2022, le CinéCubateur réunit une trentaine de bénévoles, professionnels et amateurs, passionnés de cinéma. Leur objectif : encourager l’émergence de nouveaux talents dans une industrie en pleine effervescence, mais encore trop sélective. En collaboration avec des partenaires locaux et nationaux tels que France TV, Le Pacte ou Mediawan, l’association s’engage à former et à connecter au monde du cinéma de nouveaux talents autour des valeurs d’égalité, de diversité, de créativité et de partage.

Une diffusion sur France TV à la clé

Durant cette période, les 16 participants retenus travailleront à l’écriture d’un court métrage. Les six meilleurs projets seront réalisés en collaboration avec l’association, puis diffusés au festival CinéFactory et sur France TV. Le grand gagnant, quant à lui, se verra offrir la chance de réaliser un long-métrage. Une opportunité unique pour tous les jeunes talents du Val d’Oise et de la région parisienne.

Retrouvez les fondateurs Thibault Abraham, Jean-François Taver et Sébastien Répécaud le 18 octobre, en direct à 16h, avec l’équipe d’IdFM Radio !